Inschrijving WK Snertkoken en Stamppotkoken geopend

17 november 2017 16:41



Het BAUHAUS WK Snertkoken en WK Stamppotkoken vindt op vrijdag 16 februari 2018 plaats in de keukens van het Alfa-college, Kluiverboom 3 in Groningen.



Ga naar de website voor aanmelding: www.oudehollandschegerechten.nl. Hier vindt u een aanmeldingsformulier. De deelnemers zullen gaan strijden om de zilveren snertslaif en de zilveren stamppotopscheplepel.



Bezoekers zijn hartelijk welkom vanaf 9.00 uur.De bezoekers kunnen in het restaurantgedeelte de verrichtingen van de deelnemers goed volgen op videoschermen. En aan het einde van de kooksessie gaan de deelnemers in een lange rij hun kookkunsten laten proeven van de snert of stamppot!



,,Met nog een paar maand te gaan, gaat de 24ste editie van start. Met bijzondere deelnemers uit het hele land en hopelijk opnieuw uit het buitenland. Zo waren er in eerdere edities deelnemers uit Suriname , Duitsland , Zwitserland , Frankrijk , Afghanistan . Wij zijn druk met de voorbereiding bezig, en verheugen ons erop deelnemers te verwelkomen! ", aldus organisator Auke van der Velde, directeur van Snert en Stamppotevenementen, die in opdracht van de stichting Oude Hollandse Gerechten het geheel organiseert.