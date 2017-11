Nieuwe competitie Tweede en Derde Divisie start 25 augustus

1



17 november 2017 16:22



De Tweede en Derde Divisie beginnen komend seizoen in het weekeinde van 25 en 26 augustus, hefet de KNVB vandaag bekendgemaakt.



De hoofdklasse begint een weekend later op 1 en 2 september.



De volledige speeldagenkalenders voor het seizoen 2018/’19 worden in januari 2018 gepubliceerd.