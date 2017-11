Programma sinterklaasintocht in Eemdijk en Spakenburg

Sinterklaas neemt veel Pieten mee naar Eemdijk en Spakenburg. (foto: Jolanda Koops-Walther)



17 november 2017 10:41



Tijdens de sinterklaasintocht op zaterdag 18 november is er van alles te beleven op verschillende plekken.



Het programma:

11.45 uur: start voorprogramma Eemdijk bij Loswal

12.00 uur: aankomst Sint en Pieten

13.00 uur: uitzwaaien Sint en Pieten

14.00 uur: start voorprogramma haven Spakenburg

14.30 uur: aankomst Sint en Pieten

12.00 tot 16.00 uur: Pieten Knutselterras

15.00 tot 15.30 uur: Meet & Greet met Sint en hoofdpieten op Oostpoortplein

15.45 uur tot 16.00 uur: optocht met Excelsior en majorettes door Molenstraat

16.00 uur tot 16.30 uur: pietendisco voor het gemeentehuis



Maak een leuke selfie met Sint en hoofdpieten op de echte sinterklaasstoel. De stoel staat op Eemdijk tussen 12.00 en 13.00 uur en bij het knutselterras op het Oostpoortplein in Spakenburg van 15.00 tot 15.30 uur.



Kom je eigen gratis baretje knutselen op het Oostpoortplein bij de Jumbo. Tussen 12.00 en 16.00 uur kan je met twee creatieve knutselpieten aan de slag met crêpepapier, gekleurde stroken en viltstiften. Als je baret klaar is mag je hem natuurlijk meenemen en aan Sinterklaas laten zien.



Bij de intocht in Eemdijk en Spakenburg lopen dankzij de Nederlandse Coeliakie Vereniging twee glutenvrije Pieten mee die glutenvrije pepernoten uitdelen.