Inzameling Sintvoorieder1

17 november 2017 14:40



Sintvoorieder1 gaat voor het zesde jaar van start met het inzamelen van 1.500 cadeaupakketten voor kinderen onder de armoedegrens en in crisisopvang.



Een groep Spakenburgse vrouwen is weer van start gegaan met haar jaarlijkse speelgoedactie. Samen gaan zij opnieuw voor hun doel om 1.500 kindjes op 5 december te verblijden met een mooi cadeaupakket, inclusief een lekkere chocoladeletter. Dit betekent inzamelen, sorteren en inpakken de aankomende twee weken in de oude Steencentrale op de Edisonweg.



Sintvoorieder1 werkt in Bunschoten-Spakenburg samen met de Genadebank en in de regio met het Leger des Heils, maar omdat er meer instanties op het pad van de stichting zijn gekomen, regelen zij ook voor kinderen in Amsterdam een cadeaupakket, onder andere de gezinnen van Jeugdbescherming Amsterdam en Blijfgroep Noord-Holland.



De stichting heeft vooral cadeautjes en chocoladeletters nodig voor de pakketten, voor jongens en meisjes van 0 tot 18 jaar. ,,We zamelen deze goederen in op 21 november vanaf 18.00 tot 20.30 op de Edisonweg 24. We kunnen alles wat in nieuw uitziende en cadeauwaardige staat verkeert gebruiken. We stoppen veel tijd in het zorgvuldig selecteren en inpakken, zodat de cadeautjes gelijk zijn van waarde en we zoveel mogelijk kindjes blij maken.’’



Ook dit jaar is Sintvoorieder1 eenmalig op de markt aanwezig om snoepgoed in te zamelen en te collecteren. ,,Op zaterdag 25 november vindt u ons vanaf 09.00 voor het Delicatessenhuis en vanaf 14.00 bij café de Kraplap. Hier kunt u wat lekkers brengen, zoals een chocoladeletter of een bijdrage doen in de collectebus. U bent zowel op de inzamelavond als op onze marktdag van harte welkom!”