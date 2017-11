Auto rijdt in op bushokje

De ravage is groot. (foto: Nesse Media)



15 november 2017 20:33



Bij de bushalte Bisschopsweg is woensdagavond een auto frontaal tegen het bushokje gereden. Het ongeluk gebeurde even voor zes uur.



Volgens een ooggetuige reed er een auto door rood en hierna is deze tegen de bushalte geschoten.



Er zijn meerdere lichtgewonden. Bedrijfshulpverleners van Polynorm waren er snel bij om eerste hulp te verlenen.