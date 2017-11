Spakenburg 2 vrij eenvoudig ronde verder

1



15 november 2017 11:36



Terwijl het in de competitie nog niet erg wil vlotten, gaat het in het districtsbekertoernooi als een trein. Spakenburg 2 bereikte dinsdagavond zonder problemen de derde ronde door een 0-3-zege bij Overbos.



In Hoofddorp waren de jeugdige blauwen heer en meester en werd er voor rust al drie keer gescoord. Michel Goossensen, Niek De Graaf en Niek Beekhuis bezorgden de bezoekers een ruime marge. In de tweede helft werd niet meer gescoord.



Na volgende week woensdag zijn er nog 35 ploegen over in de bekercompetitie van district West 1. Om tot 32 teams te komen, volgt een tussenronde. Daar zijn Eemdijk en Spakenburg voor vrijgeloot.