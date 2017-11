Jeugdjournaal filmt mediamasters op Bavinckschool

1



14 november 2017 15:46



Vandaag werden voor het Jeugdjournaal van die avond opnames gemaakt voor een item over de week van de Media Masters welke aanstaande vrijdag start.



Hiervoor werd in de Mediawijste klas van 2017, groep 8, een les bijgewoond over nepnieuws van meester Bos. Ook werden enkele kinderen geïnterviewd.



De uitzending begint om 19.00 uur en is op Ned. 3.