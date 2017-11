Spakenburg 2 bekert tegen Overbos in Hoofddorp

1



14 november 2017 14:13



Het tweede elftal van Spakenburg treedt vanavond in de tweede knock-outronde van het districtsbekertoernooi aan tegen sv Overbos.



De ploeg van trainer Tino Stoop staat onderaan in de reservehoofdklasse, maar presteert in de beker naar behoren. Na eerdere zeges op VIOD 1, Olympia ‘25 1 en ‘t Gooi 1 werd in de vorige ronde Cobu Boys 1 verslagen. Zaterdagderdeklasser Overbos wordt ook als haalbare kaart gezien.



Het duel op op sportpark Leenderbos in Hoofddorp vangt aan om 20.15 uur.