WNL rectificeert na persoonsverwisseling Henk K.

13 november 2017 18:31



In het televisieprogramma Goedemorgen Nederland van omroep WNL werd maandagmorgen aandacht besteed aan het nieuws dat Henk K. uit Tilburg is opgepakt in een onderzoek naar kindersekstoerisme in Nepal. In de reportage werd echter een afbeelding van Henk Koelewijn uit Bunschoten gebruikt.



Advocaat Jaap-Willem Roozemond van de Bunschoter, die wordt verdacht van mishandeling en seksueel misbruik, betreurt de persoonsverwisseling. ,,Temeer omdat de aangiften en getuigenverklaringen omtrent de verdenking van een zedenfeit tegen Henk Koelewijn tegenstrijdig zijn gebleken.’’



Hij geeft verder aan dat nu er nog getuigen moeten worden gehoord, hierover geen verdere mededelingen worden gedaan.



De verdediging van Henk Koelewijn heeft direct om rectificatie verzocht ,,omdat de afbeelding als smaad jegens hem valt aan te merken.’’ De hoofdredacteur heeft inmiddels spijt betuigd, meldt advocaat Roozemond. De uitzending is offline gehaald.



Ook zal er tijdens de uitzending van dinsdag 14 november en rectificatie volgen. Verder is een rectificatie op de website van het programma geplaatst: ,,De afbeelding die is vertoond tijdens dit item is niet van Henk K. uit Tilburg, maar van een naamgenoot uit Bunschoten. WNL betreurt deze misser.’’