Internationale kerststallenexpositie in Amersfoort

15 november 2017 16:46



In de Sint Ansfriduskerk in Amersfoort wordt van vrijdag 8 t/m zondag 17 december voor de 33ste keer de internationale kerststallenexpositie georganiseerd.



Deze kerk is 102 jaar oud en gebouwd in neogotische stijl en geeft daarom de tentoonstelling een bijzondere sfeer. ,,We mogen ons verheugen op een jaarlijks grote belangstelling van bezoekers uit het gehele land.’’



De openingstijden zijn:

vrijdagen: 9.30 - 17.30 uur

zaterdagen: 9.30 - 17.30 uur

zondagen: 12.30 - 17.30 uur

overige dagen: 9.30 - 21.30 uur



Tijdens de avonduren en op zaterdag en zondag zullen 28 zangkoren uit de wijde omgeving van Amersfoort zorgen voor een gevarieerde vocale omlijsting van deze expositie. Het koor Voice uit Zeewolde uit Zeewolde en het Opleidingsorkest Sint Caecilia uit Hoogland verzorgen een feestelijk kerstconcert op zaterdag 16 december om 20.00 uur. De entreeprijs bedraagt € 10,- incl. toegang tot de Kerststallenexpositie en koffie/thee. Voor de kinderen is er een kerststallenspeelhoek en voor de inwendige mens het petit restaurant de Herberg.



Toegangsprijzen expositie:

Volwassenen: € 2,--

Kinderen 4-12 jaar: € 0,50

Kinderen jonger dan 4 jaar hebben gratis toegang.



De organisatie is in handen van een groep vrijwilligers en de netto opbrengst komt ten goede aan het tuinproject voor de ernstige zieke kinderen van het Ronald McDonaldhuis Utrecht.