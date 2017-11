Minister Arie Slob bezoekt Oostwende College

1



Reageer



0 reacties



13 november 2017 15:42



Arie Slob, minister van onderwijs en media, bracht maandagmorgen een bezoek aan het Oostwende College.



De minister sprak met leerlingen en docenten over de verdrietige gebeurtenis rondom het overlijden van Savannah Dekker en hoe de school dit heeft opgepakt.

Ook was er aandacht voor het unieke ondernemende onderwijsconcept van het Oostwende College.

Jeroen Waardenburg, coördinator ondernemend leren en directeur Henk Koelewijn vertelden de minister over de inbreng die ondernemers en leerlingen wel en niet hebben op het onderwijsconcept.

Meer over het bezoek van Slob leest u in de Bunschoter van woensdag 15 november.