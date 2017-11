Tv-programma begaat blunder

1



13 november 2017 14:41



De redactie van het televisieprogramma Goedemorgen Nederland heeft maandagmorgen een blunder begaan.



In een item over sekstoerisme werden dubieuze praktijken belicht. Daarbij werd ook aandacht besteed aan ene Henk K. uit Tilburg, die zich in Nepal misdragen zou hebben. Daarbij werd echter een foto vertoond van Henk K. uit Bunschoten, oftewel Henk Koelewijn ‘de Voeger’.



De familie Koelewijn is bijzonder ontstemd over de gang van zaken en heeft de redactie van het programma van WNL op de blunder gewezen. Ook is advocaat Jaap-Willem Roozemond ingeschakeld.



De uitzending op NPO 1 was tevens te zien op internet, maar is daar inmiddels verwijderd.



In de uitzending van Goedemorgen Nederland van dinsdag eist de familie een rectificatie. Daarnaast wordt sterk overwogen een zaak te starten wegens smaad.