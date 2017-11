‘Bij laatste vier eindigen’

Jan de Graaf scoorde twee keer tegen DWS.



13 november 2017 14:32



Eemdijk versloeg in het bekertoernooi het Amsterdamse DWS en schaarde zich zo bij de laatste 32.



Trainer Patrick Loenen. ,,Uiteindelijk willen wij graag bij de laatste vier eindigen, want dat betekent dat je het jaar daarop mee mag doen aan de voorrondes van de KNVB beker. Dat is leuk voor spelers en als je die weet door te komen, kan het ook financieel nog interessant worden.’’