Werkstraf Bunschoter verdubbeld

1



Reageer



0 reacties



13 november 2017 16:29



Een 39-jarige Bunschoter is vrijdag door het gerechtshof in Arnhem veroordeeld tot 240 uur werkstraf wegens bedreiging met een wapen.



De politierechter legde in maart 120 uur werkstraf op, maar de Bunschoter ging in hoger beroep en dat pakte verkeerd uit.