Evert Hoolwerf loopt in op koploper

Evert Hoolwerf moest in Utrecht dit gebaar aan Gary Hekman laten, maar liep wel in op koploper Crispijn Ariëns. (foto: André Weening)



13 november 2017 10:20



Evert Hoolwerf werd in de vierde wedstrijd in de strijd om de KPN Marathoncup tweede.



Hij werd op de meet geklopt door Gary Hekman. Sjoerd den Hertog werd derde.

De Eemdijker blijft tweede in het algemeen klassement, maar liep wel tien punten in op klassementsrijder Crispijn Ariëns, die tiende werd in Utrecht. Ariëns heeft 95 punten na vier wedstrijden, Hoolwerf 89.

Everts broertje Bart eindigde als twintigste in deze wedstrijd, neef Willem werd 37ste.