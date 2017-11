Werkstraf voor bezit amfetamine

1



13 november 2017 11:48



Een 23-jarige Bunschoter vreesde vrijdag in de Utrechtse rechtszaal even dat hij een maand de cel in moest, maar uiteindelijk liep het voor hem met een sisser af.



Voor het bezit van ruim zestig gram amfetamine legde de politierechter hem tweehonderd uur werkstraf op, waarvan vijftig uur voorwaardelijk.