Eemdijk verder in beker

Jan de Graaf scoorde twee keer tegen DWS.



1



Reageer



0 reacties



11 november 2017 20:7



Eemdijk is weer een ronde verder in het districtsbekertoernooi. Op De Vinken werd DWS met 4-2 verslagen.



De thuisclub besliste het duel al voor de pauze. Jan de Graaf kopte tweemaal raak (6de en 31ste minuut) en tussendoor schoot Evert Brouwers fraai de 2-0 (24ste minuut) in de touwen.



Twee minuten na de pauze zette Argjend Selimi de 4-0 op het bord. Daarna liet Eemdijk de teugels enigszins vieren en wist de zondagtweedeklasser uit Amsterdam twee keer te scoren.