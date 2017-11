‘Geloof en een Hoop Liefde’ portretteert Spakenburg

Ru bezig met het decoreren van een hart.



11 november 2017 19:21



Presentatoren Bert van Leeuwen, Henk van Steeg, Hella van der Wijst en Mirjam Bouwman gaan voor ‘Geloof en een Hoop Liefde’ op zoek naar authentieke dorpsverhalen, karakteristieke stadsgezichten en inspirerende verhalen over geloof, hoop en liefde in Spakenburg.



,,Spakenburg is een origineel en zeer gastvrij vissersdorp. Hier kom je oudere dames tegen die pronken met hun klederdracht. Ze kunnen vol trots over de betekenis van de gekleurde stoffen vertellen. De oude museumhaven ligt in het centrum van Spakenburg. De visserij hoort bij Spakenburg. Hella is te gast op de jaarlijkse Visserijdag, waar het verleden van het dorp tot leven komt. Hier is geloof, hoop en liefde in overvloed te vinden. Zo laten Henk en Marrie van Halteren haar zien hoe groot de liefde is voor de geschiedenis van het dorp. We ontmoeten Sida de Harder, zij lijdt aan de Spakenburgse ziekte. De ziekte heeft veel invloed in haar leven. Het is dan ook heel bijzonder en hoopvol dat ze vandaag haar diploma ontvangt en anderen kan helpen. En we nemen een kijkje in de bakkerij van Spakenburgs bekendste koekenbakker: Ru van Wouter van Geurten. Hoe komt het dat Spakenburg en koek zo met elkaar verbonden zijn?’’, zo staat in de voorbeschouwing op het programma.



Kijk maandag 13 november naar ‘Geloof en een Hoop Liefde’ in Spakenburg om 17.50 uur op NPO 2.