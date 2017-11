Glutenvrije Piet bij sinterklaasintocht Bunschoten-Spakenburg

1



8 november 2017 16:54



Aan de intocht van Sinterklaas in Bunschoten-Spakenburg doet dit jaar voor het eerst een Glutenvrije Piet mee. De Glutenvrije Piet is een initiatief van de Nederlandse Coeliakie Vereniging (www.glutenvrij.nl). Het hulpje van Sint voorziet kinderen met een glutenintolerantie van glutenvrije pepernoten.



In Nederland zijn zo’n 75.000 kinderen die om medische redenen een strikt en levenslang glutenvrij dieet moeten volgen. De intocht van Sinterklaas is voor hen vaak niet zo’n leuk feest. Ze mogen de pepernoten niet eten en highfiven met de Pieten gaat ook al niet (kruimels op de handschoen).



Meestal wordt er tijdens het Sinterklaasfeest geen rekening gehouden met glutenvrije kinderen. En dat moet veranderen, vindt de Nederlandse Coeliakie Vereniging (www.glutenvrij.nl). Een Sinterklaasfeest is juist voor alle kinderen! De NCV is daarom de afgelopen weken samen met veel enthousiaste vrijwilligers hard aan het werk gegaan om ervoor te zorgen dat glutenvrije kinderen onbezorgd Sinterklaas kunnen vieren. Bij de intocht van Sinterklaas in Bunschoten-Spakenburg zal daarom dankzij de NCV een Glutenvrije Piet meelopen en glutenvrije pepernoten uitdelen.



De Glutenvrije Piet van de NCV is te herkennen aan een wit/groen vlaggetje met het logo van Glutenvrij.nl erop. Kinderen met een glutenintolerantie kunnen op de website van de Nederlandse Coeliakie Vereniging (www.glutenvrij.nl) een tekening downloaden om een vlag te maken. Met de vlag herkent de Glutenvrije Piet de kinderen. Het strooigoed dat de Glutenvrije Piet bij zich heeft, wordt vooraf met zorg verpakt in kleine plastic zakjes, zodat er geen kruisbestuiving met het reguliere strooigoed kan ontstaan.