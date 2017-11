Alice Kok-van de Geest beoogd lijsttrekker ChristenUnie Bunschoten

Alice Kok-van de Geest.



1



Reageer



0 reacties



8 november 2017 18:0



Het bestuur van ChristenUnie draagt Alice Kok-van de Geest voor als beoogd lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.



De 52-jarige Alice Kok-van de Geest is geboren en getogen in Bunschoten. Naast haar zangcarrière is Alice sinds 2014 raadslid in de gemeente Bunschoten.



Op dinsdag 28 november nemen de leden van ChristenUnie Bunschoten een definitief besluit over haar kandidatuur.



Lees meer in de Bunschoter van vandaag.