Family7 gekozen tot ‘Beste digitale zender 2017’

7 november 2017 10:42



De tv-zender Family7 is voor het derde jaar op rij uitgeroepen tot beste digitale zender van Nederland.



De lezers van tv-gids Totaal TV en de bezoekers van totaaltv.nl mochten de afgelopen weken stemmen op de meest gewaardeerde digitale tv-zender. Net als de vorige jaren kreeg Family7 de meeste stemmen.



De zender werd twaalf jaar geleden opgericht door Dolf en Ans van de Vegte. ,,Afgelopen jaar hebben we met hulp van onze kijkers een nieuw pand gekocht, waar we drie studio’s in gaan bouwen”, vertelt het echtpaar trots. ,,Family7 groeit steeds verder; we zijn enorm blij dat de kijkers ons een warm hart toedragen.”