Prinsenwissel bij De Eemschuumers

7 november 2017 12:32



Aanstaande zaterdag, 11 november, start het nieuwe carnavalsseizoen 2017-2018 met de bekendmaking van de nieuwe prins.



Dit is alweer de 45ste Prins der Eemschuumers. Wie zal er na het afgelopen jubileumjaar met de scepter zwaaien in het Zandkruuersgat?



,,De huidige hofhouding van ons jubileumjaar (44!), bestaande uit Prins Bob, adjudant Melco en hofdame Laurien, zal niet stilletjes het toneel verlaten. Zij krijgen zoals dat traditiegetrouw hoort een waardig afscheid, want zij hebben er een pracht jaar van gemaakt.

Iedereen, jong en oud, is van harte uitgenodigd om zaterdagavond 11 november deze ‘wisseling’ te aanschouwen. Vanaf 20.30 uur is de deur open en kan het carnavalsseizoen beginnen. Nog maar een paar nachtjes slapen.’’



De Ppinsenwissel van De Eemschuumers vindt plaats in Concordia, Kerklaan 3, Hoogland. Aanvang: 20.30 uur, toegang gratis.