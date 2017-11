Tips om longontsteking bij ouderen te helpen voorkomen

1



7 november 2017



Jaarlijks belanden er 35.000 mensen in het ziekenhuis met een longontsteking, waarvan ruim de helft vijfenzestigplusser is.



In totaal worden er elk jaar 125.000 Nederlanders getroffen door een longontsteking. Huisarts Ted van Essen geeft tips hoe ouderen zich daar tegen kunnen wapenen omdat zij door hun lagere weerstand sneller besmet kunnen raken.



Van Essen, bekend als tv-dokter, vindt het belangrijk om aandacht te vragen voor longontsteking bij ouderen en doet dit nu, omdat het 12 november Wereld Longontsteking Dag is. De tips van Van Essen om longontsteking te helpen voorkomen zijn:

1. Eet gezond, beweeg en zorg voor frisse buitenlucht

2. Neem voldoende rust

3. Stop met roken

4. Was vaker uw handen, dit voorkomt dat bacteriën zich kunnen verspreiden

5. Overweeg u te laten vaccineren tegen griep en pneumokokken als u een kwetsbare gezondheid heeft (vraag advies aan uw huisarts)



Tot slot: als u hoest of niest, doe dat dan in een papieren zakdoekje (of in de plooi van uw elleboog) en was daarna uw handen. Hiermee helpt u voorkomen dat u anderen aansteekt.



Symptomen van longontsteking zijn koorts, hoesten, benauwdheid, spierpijn, pijn bij het ademhalen en vermoeidheid. Bij ouderen verloopt een longontsteking vaak ernstiger en kan het weken tot maanden duren voordat ze weer de oude zijn. Ook hebben veel ouderen tijdelijk hulp nodig van anderen. Om gezond en actief de winter door te komen en ouderen te helpen om hun dagelijkse dingen te kunnen blijven doen, geeft huisarts Ted van Essen zijn vijf handige tips.



Vaak wordt longontsteking veroorzaakt door besmetting met de pneumokokkenbacterie. Pneumokokken zijn beruchte bacteriën. Besmetting door pneumokken vindt plaats door hoesten of niezen. Ook via zoenen en via de handen kan de bacterie worden overgebracht.