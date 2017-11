1



6 november 2017 16:39



Het wedstrijdverloop in het uitduel tegen VVOG deed trainer John de Wolf deugd.



,,We hadden ze waar we ze wilden hebben. We kwamen vroeg op 0-1 en konden daarna afwachten en loeren op de kansen die we toch wel zouden gaan krijgen. En die hebben we ook absoluut gehad. Alleen jammer dat we niet 0-3 of 0-4 wisten te maken. Jammer ook dat we een paar keer niet de juiste keuzes maakten.’’



Veel meer over het duel VVOG-Spakenburg leest u in de Bunschoter van maandag 6 november.