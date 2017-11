Woninginbraak in Koenraadswetering

1



6 november 2017 14:12



In een woning in de buurt Koenraadswetering werd zaterdagavond een inbraak geconstateerd.



Bij de inbraak is de gehele woning doorzocht en zijn er goederen weggenomen. Er is een buurtonderzoek verricht en de technische recherche zal onderzoek doen. De politie verzoekt verdachte situaties te melden via 112.