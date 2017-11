Jaimy Schaap: ‘Rustig blijven’

1



Reageer



0 reacties



6 november 2017 12:2



Na de vierde nederlaag op rij kreeg doelman Jaimy Schaap de vraag of het nu crisis is bij IJsselmeervogels.



Hij antwoordde fel en gedecideerd. „Nee, natuurlijk niet. We hebben nog een heleboel wedstrijden. Als je na 34 wedstrijden op een degradatieplaats staat, dan is het crisis. We hebben aan het begin van het seizoen aangetoond dat we genoeg kwaliteit hebben. Nu moeten we rustig blijven, hard werken en dicht bij elkaar staan.”



Veel meer over het duel IJsselmeervogels-Koninklijke HFC leest u in de Bunschoter van maandag 6 november. Voor een actie-abonnement, bel 299 79 99.