En Passant speelt gelijk

4 november 2017 19:10



In de derde competitieronde in de meesterklasse schaken speelde En Passant in het Limburgse Klimmen gelijk tegen schaakvereniging Voerendaal.



Friso Nijboer was de enige die won, Manuel Bosboom de enige die verloor. Alexander Berelowitsch, Konstantin Landa, Vyacheslav Ikonnikov, Henk Vedder, Rick Lahaye, Richard Vedder, Jan Willem van de Griendt en Benjamin Bok speelden remise.