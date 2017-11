Spakenburg wint ook van VVOG

1



4 november 2017 16:22



Het momenteel ijzersterke spelende Spakenburg heeft ook de uitwedstrijd tegen VVOG gewonnen. Hierdoor blijft Spakenburg op gelijke hoogte met koploper Jong Almere City.



Wie anders dan Kees Tol opende de score voor Spakenburg. Dit keer had hij daar elf minuten voor nodig. De spits is momenteel in vorm en is belangrijk voor Spakenburg. De blauwen speelde afwachtend en de wedstrijd was saai. Daardoor bleven de doelpunten uit. Olivier Pilon en Jasper Waalkens miste wel goede kans. Na rust leek VVOG beter in de wedstrijd te zitten. Een doelpunt van de thuisploeg werd afgekeurd. Spakenburg was gewaarschuwd en zette aan. Tom van de Neut kopte uit een corner de 0-2 binnen. Domper voor Spakenburg was de rode kaart die Bert Steltenpool in de slotfase pakte.