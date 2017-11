IJsselmeervogels maakt vrije val

1



Reageer



0 reacties



4 november 2017 17:23



IJsselmeervogels zakt verder weg in de Tweede Divisie. Voor het duel tegen Jong Sparta, zeven weken geleden, stonden de rooien bovenaan. Momenteel zijn ze afgezakt naar de twaalfde plek. De nederlaag tegen Koninklijke HFC was alweer de vierde op crij.



IJsselmeervogels probeerde gelijk gevaar te stichten en Oktay Ӧzturk was dicht bij een treffer. HFC liet het er niet bij zitten en knokte gelijk terug. Jaimy Schaap redde op een afstandsschot. De daaropvolgende corner belandde op de paal. HFC zette door en zorgde voor het meeste gevaar. In de 25ste minuut kwamen de gasten op voorsprong. Geklungel in de defensie werd afgestraft door Kevin Sterling. Hierna zakte het niveau van de rooien behoorlijk. De lange bal werd gehanteerd en er was weinig beweging voorin. Na rust probeerde IJsselmeervogels de aanval te zoeken. Robbert Olijfveld en Sherwin Grot waren dichtbij, maar scoorden niet. Jaimy Schaap hield de Vogels in de wedstrijd, maar gescoord werd er niet meer.