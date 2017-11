Eemdijk onderuit tegen hekkensluiter

1



4 november 2017



Hekkensluiter Urk heeft Eemdijk op een nederlaag getrakteerd. Terwijl de regen met bakken naar beneden kwam, bleek Urk de effectiefste van beide teams.



De bezoekers kwam na een ruim kwartier op voorsprong. Eemdijk stelde daar maar weinig tegenover. Pas na een half uur was Maikel de Harder voor het eerst gevaarlijk. Hierna kwamen de groenen beter in het spel, maar voor rust werd er niet gescoord. Na de rust bleef Eemdijk het betere spel houden, maar was en bleef het niveau ondermaats. Urk kwam zelfs op 0-2. De eilandbewoners bleken dodelijk effectief. Pas in de slotfase scoorde Evert Brouwers de aansluitingstreffer. De Harder schoot Eemdijk, met nog twee minuten op de klok, langszij. Hiermee leek een punt gered. Tot in de blessuretijd Urk alsnog met de winst aan de haal ging.