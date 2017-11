Eemdijk treft rodelantaarndrager

1



4 november 2017 10:36



Eemdijk, de nummer 6 van de hoofdklasse B, is vanmiddag gastheer van Urk.



De voormalige eilandbewoners, waarmee IJsselmeervogels en Spakenburg in het verleden pittige duels uitvochten, bezetten de laatste plaats. In 8 duels werden 5 punten bij elkaar gesprokkeld. Afgelopen zaterdag werd de eerste overwinning gepakt.



De aftrap op sportpark De Vinken is om 14.30 uur.