Spakenburg op jacht naar koppositie

4 november 2017 10:59



Spakenburg is er alles aan gelegen om de koppositie terug te veroveren.



De blauwen hebben evenveel punten als Jong Almere City, maar het doelsaldo is net twee slechter.



Vanmiddag reist de formatie van John de Wolf af naar Harderwijk. VVOG begon ijzersterk in de Derde Divisie en de Harderwijkers bezetten momenteel de vierde plaats. Afgelopen zaterdag werd Quick Boys in Katwijk op een 1-2 nederlaag getrakteerd.



Het duel op sportpark De Strokel vangt aan om 14.30 uur.