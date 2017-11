Weet IJsselmeervogels verval te stoppen?

1



4 november 2017 11:14



IJsselmeervogels is bezig aan een vrije val in de Tweede Divisie.



De rooien pakten uit de laatste vijf duels slechts drie punten en zijn afgezakt naar de negende plaats.



Vanmiddag komt Koninklijke HFC op bezoek. De Haarlemmers zijn bezig aan een goed seizoen en staan keurig vierde. Afgelopen zaterdag werd VVSB op een 3-0 nederlaag getrakteerd. Clubtopscorer en topscorer van de Tweede Divisie is middenvelder Roy Castien met 10 treffers.



De ontmoeting op sportpark de Westmaat vangt aan om 15.30 uur.