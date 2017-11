Verslaving te lijf met Moedige Moeders

3 november 2017 18:7



Verslaving blijft helaas een groot probleem. De vijand is nog steeds sterk en nadrukkelijk aanwezig. Maar de Moedige Moeders geven het niet op. Gelukkig zijn er ook overwinningen geboekt!



Vijand verslaving is er een met geduchte wapens. Als je als verslaafde afgekickt bent en denkt dat je veilig bent, komt hij met een gemene, stiekeme aanval die je niet in de gaten had en voor je het weet heb je een nederlaag te pakken.



Het is dan zaak om op te staan, het stof van je af te schudden en verder te gaan. Moedig verder gaan. Dat is het motto van de Moedige Moeders. Het stof van je afschudden en dankbaar kijken naar de overwinningen, nederlagen voor vijand verslaving dus! Wat is geweldig als een verslaafde inziet dat hij/zij naar de afgrond op weg is en hulp zoekt. Wat is het geweldig als zo iemand na een moeilijke tijd van de duisternis in het Licht komt! Er gaat weer een nieuwe wereld open!



Maandag 6 november zal Fred Nijenhuis, coördinator van Waypoint, aanwezig zijn. Hij zal vertellen over de mogelijkheden die Waypoint biedt. Kernwoorden voor Waypoint zijn eigenwaarde, geloof, vrijheid, afhankelijkheid, dienen, verbinden, veiligheid en openheid. Allemaal woorden die voor een verslaafde niet meer gelden, maar die wel weer bereikt kunnen worden. Maar daar is hulp voor nodig! Als u in uw omgeving ook iemand hebt die van karakter veranderd is, die liegt en bedriegt en u ontwijkt, die elk gesprek vermijdt, doe dan niet langer aan struisvogelpolitiek. Want dan is het goed te beseffen dat verslaving niet vanzelf overgaat! Er moet gehandeld worden. De moeders kunnen u advies geven en de weg wijzen. Het is al een verademing om te merken dat u begrepen wordt. Dat u niet de enige bent, dat u zich nergens voor hoeft te schamen en dat het iedereen kan overkomen.



Maandag 6 november komen de Moedige Moeders weer bij elkaar. Word verstandig en ga naar deze bijeenkomst. U zult zich opgelucht voelen en... alles wat u daar vertelt blijft tussen vier muren!

Op 6 november staat om 19.15 uur koffie of thee voor u klaar in denksportcentrum En Passant aan de Bikkersweg. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. U bent zeer welkom!