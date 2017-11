Happy Hour in de Kraplap

1



4 november 2017 12:36



Wie ben ik eigenlijk? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Heeft mijn leven zin?



Op de komende Happy Hour-avond van maandag 6 november worden interviews getoond van plaatsgenoten die vertellen wat voor hen de zin van het leven is. ,,Daarnaast zullen we ons verder verdiepen in dit fascinerende thema. Zou jij (meer) willen ontdekken wat voor jou de zin van het leven is? Dan is deze avond misschien iets voor jou.’’



De avond heeft een laagdrempelig karakter en is daarom interessant voor iedereen die meer wil weten van het christelijk geloof. Misschien ken je iemand die je mee zou willen nemen. De avond is daar heel geschikt voor.



Iedereen is van harte welkom. Daarbij maakt het niet uit of je wel of niet gelovig bent of dat je zelfs heel kritisch bent naar het geloof toe. Happy Hour-avonden zijn geheel vrijblijvend. Je kunt gewoon gezellig naar binnenlopen.



Aanvang maandagavond 6 november om 20.00 uur. Inloop met een heerlijke cappuccino vanaf 19.30 in Café de Kraplap, Kerkstraat 81.