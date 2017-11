Handbalster Angela Malestein in voorselectie WK

1



Reageer



0 reacties



3 november 2017 15:59



Het Nederlands Handbal Verbond (NHV) heeft een lijst van 28 speelsters (waaronder Angela Malestein) naar de International Handball Federation (IHF) gestuurd.



Alleen de speelsters van het Nederlands Damesteam uit deze lijst zijn speelgerechtigd voor het WK in Duitsland van 1 tot en met 17 december.



In een later stadium zal bondscoach Helle Thomsen de definitieve lijst van zestien speelsters die aan het wereldkampioenschap zullen deelnemen bekendmaken.



De handballiefhebbers kunnen de Oranjedames ruim een week voor de start van het wereldkampioenschap in actie zien in eigen land. De ploeg van bondscoach Helle Thomsen speelt op donderdag 23 november om 20.00 uur tegen Italië in Indoor Sportcentrum Eindhoven. Alle drieduizend toegangsbewijzen voor de oefenwedstrijd waren snel verkocht. Volgende week wordt bekend of er eventueel nog extra tribunes bijgebouwd kunnen worden en er dus extra kaarten in de verkoop gaan.