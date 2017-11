Ex-Spakenburgspits naar IJsselmeervogels

1



3 november 2017 10:48



IJsselmeervogels is erin geslaagd om spits Danny van den Meiracker te contracteren voor komend seizoen. De 28-jarige in Baarn woonachtige spits komt over van FC Lienden en tekende deze week een contact voor de duur van twee seizoenen.



Vanaf 2009 speelde hij in het eerste elftal van Spakenburg. In de zomer van 2012 waagde de topschutter de overstap naar eredivisionist NEC Nijmegen. Ondanks een goede voorbereiding werd het verblijf geen succes (slechts vijf invalbeurten) en stapte de spits over naar FC Oss. In twee seizoenen bij de Brabantse formatie scheurde Danny van den Meiracker net zo vaak zijn kruisbanden. Het betekende voor de spits dat zijn tweejarig verblijf bij FC Oss eindigt met slechts tien duels in de Jupiler League.



Na zijn verblijf in Oss keert Van den Meiracker in 2015 terug bij Spakenburg. Onder Jochem Twisker wordt hij clubtopscorer met 15 treffers. Een seizoen later werd hij als aanvoerder slachtoffer van een moeizame eerste seizoenshelft en werd hij uit de selectie gezet. FC Lienden sloeg toe en verleidde Van den Meiracker in de winter van 2017 tot een overgang naar de Betuwse formatie. In een half jaar komt de spits in 14 wedstrijden tot maar liefst elf treffers. Ook dit seizoen is Van den Meiracker op dreef bij de Liendenaren. In negen duels wist de aanvalsleider net zo vaak te scoren.



De technische commissie van IJsselmeervogels over zijn komst: ,,Danny is een complete spits. Met zijn fysieke kracht, scorend vermogen en zijn werklust is hij een aanwinst voor onze selectie. Met een contract tot de zomer van 2020 verzekeren we ons de komende seizoenen van een spits die in de nadrukkelijke belangstelling stond van een aantal topamateurclubs. Bovendien voegen we door zijn komst een speler uit de regio toe aan de selectie, wat goed past binnen ons beleid.’’