Vanavond herdenking 500 jaar Reformatie in Zuiderkerk

31 oktober 2017 18:7



Vanwege 500 jaar (!) Reformatie vindt vanavond een bijzondere interkerkelijke bijeenkomst plaats in de Zuiderkerk.



Ds. J. Bogerd van de Hervormde Gemeente verzorgt een korte overdenking. Deze heeft als thema: Wat moet ik doen? Het bekende vesperkoor onder leiding van Herma van de Coterlet zingt.



Namens de Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt werken respectievelijk ds. C.W. Hoek en ds. J.J. Schreuder mee.



De twee Bijbellezingen worden verzorgd door gemeenteleden van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Het gaat daarbij om respectievelijk Tiny Poort-Vedder en Henny Bos-Hartog.



De Reformatiebijeenkomst, die ook te volgen is via de website van de Zuiderkerk www.gkbs.nl (klik op knop ‘bekijk kerkdienst live’), begint om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur.



Iedereen is hartelijk welkom stil te komen staan bij het bereiken van dit markeringspunt.