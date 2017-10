Moro gaat niet zitten sikkeneuren

1



Reageer



0 reacties



30 oktober 2017 21:1



Soufyan Moro kwam in de 30ste minuut in het duel tegen GVVV in het veld voor Ali Akla, die last had van zijn hamstring en daardoor noodgedwongen het veld moest verlaten.



Moro begon op de bank en had daar achteraf gemengde gevoelens over: ,,Ik ben blij dat ik na een half uur spelen in het veld mocht komen, maar iedere speler wil natuurlijk vanaf het begin spelen. Je kunt op de bank gaan zitten en sikkeneuren, maar je kunt het ook positief benaderen en denken: Yes, ik word er ingebracht en nu kan ik mijzelf aan de trainer laten zien. Ik hoop dat ik dat laatste gedaan heb.''



Meer over het duel GVVV-IJsselmeervogels lees u in de Bunschoter van maandag 30 oktober. Voor een actie-abonnement, bel 299 79 99 of ga naar www.debunschoter.nl/abonneren.