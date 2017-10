Kees Tol: ‘Aardig scherp’

1



Reageer



0 reacties



30 oktober 2017 17:12



Wanneer hij voor het laatst vier doelpunten in één wedstrijd maakte, kan Kees Tol zich niet meer herinneren.



,,Mijn laatste hattrick was in ieder geval tegen de amateurs van Ajax.’’ Jij vervolgt: Ik voel me nu aardig scherp. Dit is ook de plek waar ik graag wil staan. Ik voel me nog niet tevreden. We hadden er meer kunnen maken door situaties beter uit te spelen in drie-tegen-twee- en ook in vier-tegen-drie-situaties. Daar baal ik eigenlijk wel van tegen zo’n ongeorganiseerde tegenstander.’’



Meer over het duel Spakenburg-Magreb ’90 leest u in de Bunschoter van maandag 30 oktober. Voor een actie-abonnement, bel 299 79 74 of ga naar www.debunschoter.nl/abonneren.