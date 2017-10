30 maanden celstraf geëist na brand

1



30 oktober 2017 18:14



Een 44-jarige vrouw uit Bunschoten bleef vrijdag in de rechtbank in Lelystad hardnekkig ontkennen dat ze iets te maken had met een brandstichting in een woning aan het Roodborstje.



Maar de officier van justitie was ervan overtuigd dat niemand anders het kon hebben gedaan. De officier eiste dertig maanden gevangenisstraf tegen de Bunschotense waarvan tien voorwaardelijk. De officier wil ook dat de vrouw wordt behandeld in een kliniek.



