Evert Hoolwerf teleurstellend vijftiende

Op de NK Afstanden in Heerenveen heeft Evert Hoolwerf de verwachtingen niet in kunnen lossen. De 22-jarige schaatser uit Eemdijk werd op de 5.000 meter in 6.30,67 slechts vijftiende.



Hoolwerf kwam zaterdagmiddag op het ijs van Thialf uit in de eerste rit. Die won hij wel van Lex Dijkstra, maar de tijd was bij lange na niet genoeg. Hoolwerf bleef liefst elf seconden bij zijn persoonlijk record vandaan. Sven Kramer pakte in 6.16,15 zijn tien nationale titel op de 5.000 meter.