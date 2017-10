GVVV-trainer mist duel met IJsselmeervogels

1



Reageer



0 reacties



28 oktober 2017 13:46



Niek Oosterlee zit vanmiddag niet op de bank bij GVVV voor het duel met IJsselmeervogels.



De hoofdtrainer is met een nog onbekende ontsteking opgenomen in het ziekenhuis. Zijn taken bij de Veenendalers zullen worden overgenomen door zijn assistenten Jan Diepeveen en Dennis van Meegdenburg.



Niek Oosterlee is momenteel bezig aan zijn eerste seizoen bij GVVV. De oud-trainer van onder meer FC Lisse en Rijnsburgse Boys werd afgelopen zomer aangesteld als opvolger van John de Wolf, die naar Spakenburg verkaste.