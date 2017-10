Babbeltruc bij bewoonster Op de Ree

Woningen Op de Ree. (archieffoto)



28 oktober 2017 12:49



Een bewoonster van Op de Ree is donderdagavond slachtoffer geworden van een babbeltruc.



Bij de mevrouw werd aangebeld door een verzorgde, blanke, jonge vrouw, die zich voordeed als een medewerkster van De Haven. Zij kwam zogenaamd de badkamer inspecteren in verband met een lekkage, maar maakte in plaats daarvan de weg vrij voor een tweede persoon die de woning van de bewoonster doorzocht. Voor zover bekend is er niets buitgemaakt.



Het voorval dient echter wel als wake-upcall. Bewoners van Op de Ree hebben om die reden een brief ontvangen van De Haven. 'Door bovengenoemde gebeurtenis worden we weer met onze neus op de feiten gedrukt. Naast oplettendheid verzoeken wij u ook - als u zaken niet vertrouwt - dit zo snel mogelijk door te geven aan de receptie van De Haven. Zo kan er, als het nodig is, actie ondernomen worden.'