Guido heropent vernieuwde Locatie VMBO

1



Reageer



0 reacties



28 oktober 2017 11:34



Op dinsdag 31 oktober heropent Scholengemeenschap Guido op feestelijke wijze de Locatie VMBO in Amersfoort.



In de afgelopen periode is nagedacht over de onderwijskundige principes en zijn nieuwe vakoverstijgende projecten ontwikkeld, de Pijlers, waar leerlingen dagelijks mee bezig zijn. Rond de zomervakantie is het gebouw aangepast aan deze onderwijsbehoeftes.



Vanaf schooljaar 2017-2018 volgen alle vmbo-leerlingen van Guido aan de Arnhemseweg hun lessen in deze nieuwe leeromgeving waarin Onderzoekend en Betekenisvol Leren haar uitwerking krijgt. In deze nieuwe transparante omgeving waarin lokalen en de grote Pijler-ruimtes in elkaar kunnen overlopen krijgt dit vernieuwde onderwijs haar vorm.



Leerlingen werken aan Pijlers waarbij ze de 21e eeuwse vaardigheden ontwikkelen die zo belangrijk zijn in de samenleving anno nu. De school wil dat naar de leerlingen uitdragen volgens het gedachtegoed van Steven Covey, een stijl van leven en leiding geven aan jezelf die uitgaat van Bijbelse principes. Aansluitend bij de missie van ons onderwijs gaat het erom dat leerlingen als verantwoordelijke en volwassen mensen in de dynamische maatschappij hun plek gaan innemen.