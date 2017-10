Eemdijk boekt kleine zege

1



Reageer



0 reacties



28 oktober 2017 16:22



In Aalten mocht Eemdijk het opnemen tegen AZSV. Door dat de bus in de file stond, startte de wedstrijd een kwartiertje later.



In de eerste twintig minuten van de wedstrijd was er weinig te melden. De wedstrijd kwam daarna ook niet echt tot leven. Pas vlak voor rust werd de ban gebroken. Maikel de Harder opende de score. Hierdoor gingen de groenen met een 0-1 voorsprong de rust in. Ook na de pauze was de wedstrijd niet heel spannend. Er waren wel wat mogelijkheden. Zo probeerde John van Gullik het van afstand en was Argjend Selimi dichtbij, na een goede voorzet van De Harder. Jasper Bolland leek de score te verdubbelen. Zijn schot ging via de lat over. Een prima overwinning voor Eemdijk.