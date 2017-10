Spakenburg haalt flink uit

1



Reageer



0 reacties



28 oktober 2017 16:54



Op een regenachtige middag in oktober, heeft Spakenburg flink huisgehouden tegen Magreb’90. De thuisploeg wist zes keer het net te vinden.



Vanaf de aftrap zocht Spakenburg gelijk de aanval en dat resulteerde in flinke kansen. Het verbaasde ook niemand, dat de blauwen binnen een kwartier op voorsprong kwamen. Philip Ties was de eerste doelpuntenmaker. Magreb kreeg een goede kans op de gelijkmaker. Kees Tol was vlak daarna wel trefzeker. Hij verdubbelde de voorsprong. Vijf minuten na dat doelpunt, maakte Tol er 3-0 van. Na de pauze bleef Spakenburg aanvallen. Bert Steltenpool scoorde de vierde van de middag. Mounir Ouja redde de eer voor Magreb. Maar Tol had, met twee treffers het slotakkoord in deze wedstrijd. Met vier doelpunten was hij de grote man. Eindstand 6-1.