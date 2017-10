IJsselmeervogels ook ten onder tegen GVVV

1



28 oktober 2017 17:22



IJsselmeervogels trad aan tegen, het in vorm stekende, GVVV. Op sportpark Panhuis hadden de rooien het beter spel, maar ging GVVV er met de winst vandoor.



De wedstrijd begon met een goede kans voor beide ploegen. Jeremy de Graaf kopte, namens GVVV naast en Robbert Olijfveld miste aan de andere kant. Ook Oktay Ӧzturk miste met een schot uit de tweede lijn. GVVV werd in het zadel geholpen, door een handsbal van Marciano van Leijenhorst. Hierdoor ging de bal op de stip. Roy Terscheggert benutte deze kans. Nog voor rust breidde Martin van Eck de Veenendaalse voorsprong uit. Hoewel GVVV in de tweede helft wel beter was, kwam IJsselmeervogels terug in de wedstrijd. Soufian Moro scoorde de aansluitingstreffer. Caifano Latupeirissa scoorde namens GVVV de 3-1.