Sfeervolle avond met Spakenburgs Visserskoor

28 oktober 2017 12:24



Als het over cultuur gaat, dan zingt het Spakenburgs Visserkoor een stevig deuntje mee. Vanavond worden de liefhebbers van het koor onthaald op een muzikale avond met als thema ‘piraten en matrozen’.



Dirigent Cor Severijnse belooft de bezoekers een sfeervolle avond. In het gedeelte voor de eerste pauze dragen de zangers matrozenkleding. Na deze pauze voeren zij een zeeroversact op. Daarbij klinken diverse oude liedjes.



Na de tweede pauze zingt het koor zeemansliederen. Tijdens de laatste liederen worden zij begeleid door Ovation. Hoogtepunt daarbij zal het zingen van ‘Herinner je nog die vissers?’ door de schrijver van dit lied. Aansluitend verzorgt Ovation muziek uit de jaren zeventig.



De entreeprijs bedraagt tien euro. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal en bij de leden van het koor. De avond in sporthal De Toekomst vangt aan om 20.00 uur.