Spakenburg krijgt kans op eerherstel

28 oktober 2017 9:56



Spakenburg kreeg afgelopen zaterdag een tik te verwerken.



Odin '59 scoorde in blessuretijd de winnende treffer. De blauwen moesten door het verlies de koppositie af-staan aan Jong Almere City.



Tegen Magreb '90 moet het mogelijk zijn weer een driepunter te scoren. De Utrechters staan voorlaatste en verloren de laatste vijf duels in de Derde Divisie.



De aftrap op sportpark de Westmaat is om 15.00 uur.